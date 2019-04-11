بمباركة والده.. نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه ‎

أعلن عمر صوالحة، نجل الفنان الأردني الشهير نبيل صوالحة، اعتناقه للدين الإسلامي، اليوم الخميس.

واصطحب الممثل صوالحة نجله عمر إلى المحكمة الشرعية، مؤكدًا أنه ترك لابنه حرية الاختيار في هذا الشأن دون أي اعتراض، بحسب مواقع إلكترونية محلية.

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباءً تفيد بأن السبب وراء إسلام عمر صوالحة هو رغبته بالزواج من فتاة مسلمة أحبها.

وبحسب موقع ”سواليف“ المحلي، قال الممثل الأردني صوالحة ”إنه اصطحب نجله إلى المحكمة ليعلن إسلامه رغبة منه بالزواج من فتاة أردنية مسلمة“.

وبين صوالحة أنه ”رافق عمر احترامًا لرغبته ولاعتقاده بأن الدين يؤلف ولا يفرق“، موضحًا أن عمر سيبقى ابنه مهما كانت ديانته.

وتابع ”أن على الإنسان أن يملك حرية اتخاذ قراراته الخاصة، وأن لا يدع التعقيدات التي فرضتها بعض العادات والتقاليد التي تعزز الفرقة وتثير الفتن بالنيل من حريته، وحقه في الاختيار“.

وبرع صوالحة وهو ممثل كوميدي، في تقديم عدد كبير من المسرحيات السياسية الساخرة، مع الفنان الأردني هشام يانس في فترة التسعينيات من القرن الماضي، والتي اتسمت بسقف سياسي عالٍ، بعد عودة الحياة الديمقراطية في الأردن عام 1989.