وسط حضور باهت للنجوم.. تشييع جثمان الفنان محمود الجندي في مسقط رأسه (صور)

شيّع المئات من أهالي محافظة البحيرة، جثمان الفنان المصري محمود الجندي، بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الشيخ عبدالحكيم، بمنطقة أبو المطامير مسقط رأسه، فيما اقتصر العزاء على المقابر.

وشارك في تشييع الجنازة، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنان أحمد السقا، بينما غاب باقي النجوم، حيث يستعدون للمشاركة في العزاء الذي يقام غدًا بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

وقام أهالي الفنان الراحل، بتعليق لافتات يودعون بها ابن منطقتهم، معبرين عن حبهم وتعلقهم وافتخارهم بالفنان الراحل.

وكان محمود الجندي قد توفي عن عمر ناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر في المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

يذكر أن الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل ”حكايتي“، من بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرين.

واشتهر الفنان الراحل بصوته العذب وغناء المواويل، حيث قدّم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية، كما قدم ألبومًا غنائيًا باسم ”فنان فقير“ عام 1990، وصرح حينها بأنه حاول دخول مجال الغناء، لكنه لم يحب استكمال التجربة.

وكان مصدر خاص داخل الشركة المنتجة للمسلسل، قد أكد لـ ”إرم نيوز“، أن أزمة حدثت في تصوير مسلسل ”حكايتي“، بعدما أصيب محمود الجندي بأزمة قلبية دخل على إثرها المستشفى، وتمت معالجة الأمر بتصوير باقي المشاهد لحين عودته.

وأضاف المصدر أن الشركة المنتجة تبحث معالجة هذه الأزمة ببديل مناسب، خاصة أن صراعه مع ياسمين صبري بشأن ”الميراث“ خلال أحداث العمل ما زال قائمًا، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا من المخرج والمؤلف لإنهاء دوره بوفاته.