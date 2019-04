بعد نفاد تذاكر حفله.. عمرو دياب يوجه رسالة لجمهوره في السعودية (صورة)

Amr Diab LIVE in Jeddah, April 12

توافد جمهور الفنان #عمرو_دياب علي فروع ڤيرچن ميجاستور لشراء تذاكر الحفل القادم في #جدة يوم الجمعة ١٢ أبريل. أحجز تذكرتك الآن ticketingboxoffice.com#AmrDiab's fans has reached the branches of Virgin Megastore to buy #Jeddah’s concert tickets. Get yours now from ticketingboxoffice.com

تم النشر بواسطة ‏عمرو دياب‏ في الاثنين، ١ أبريل ٢٠١٩