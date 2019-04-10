بعد نفاد تذاكر حفله.. عمرو دياب يوجه رسالة لجمهوره في السعودية (صورة)

بعد نفاد تذاكر حفله.. عمرو دياب يوجه رسالة لجمهوره في السعودية (صورة)

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

أعلن المطرب المصري عمرو دياب، نفاد تذاكر حفله الثالث المقرر له في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل 12 أبريل، حيث نشر ملصق ”بوستر“ الحفل، عبر حسابه على ”تويتر“، مدون عليه علامة تشير بانتهاء التذاكر.

ووجه الفنان المصري رسالة لجمهوره، في السعودية قال فيها: ”متحمس جدًا لمقابلتكم جميعًا يوم الجمعة القادم“.

وكان الحساب الرسمي للجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة، على ”تويتر“ أعلن إحياء المطرب المصري عمرو دياب، حفله الغنائي الثالث في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوم 12 أبريل الجاري.

وشهدت فروع فيرجن ميجا ستور، ازدحامًا شديدًا من الجمهور في المملكة لشراء تذاكر الحفل، حيث اختلفت أسعار التذاكر، حسب الأماكن التي يختارها الجمهور، فتم تخصيص تذاكر ”vip“ وأخرى عادية للعائلات وأخرى للأفراد، وتراوحت بين 1475.00، و1750.00، و875.00، و575.00، ريال سعودي.

Amr Diab LIVE in Jeddah, April 12

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تم النشر بواسطة ‏عمرو دياب‏ في الاثنين، ١ أبريل ٢٠١٩

وكان الفنان عمرو دياب الملقب بـ“الهضبة“، أحيا حفله الأول في السعودية، في ديسمبر الماضي، فيما كان حفله الغنائي الثاني بمدينة الدمام يوم الـ22 من مارس الماضي، ضمن حفلات ”موسم الشرقية“.

يُذكر أن عمرو دياب طرح أخيرًا ألبوم ”كل حياتي“ وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.

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