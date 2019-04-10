بعد نفاد تذاكر حفله.. عمرو دياب يوجه رسالة لجمهوره في السعودية (صورة)

أعلن المطرب المصري عمرو دياب، نفاد تذاكر حفله الثالث المقرر له في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل 12 أبريل، حيث نشر ملصق ”بوستر“ الحفل، عبر حسابه على ”تويتر“، مدون عليه علامة تشير بانتهاء التذاكر.

ووجه الفنان المصري رسالة لجمهوره، في السعودية قال فيها: ”متحمس جدًا لمقابلتكم جميعًا يوم الجمعة القادم“.

So excited to meet you all next Friday in #Jeddah at #KAEC pic.twitter.com/TI7dmgH2MV — Amr Diab (@amrdiab) April 10, 2019

وكان الحساب الرسمي للجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة، على ”تويتر“ أعلن إحياء المطرب المصري عمرو دياب، حفله الغنائي الثالث في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوم 12 أبريل الجاري.

جمهور الفنان عمرو دياب على موعد مع حفل غنائي جماهيري في 12 ابريل بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية .. #جدة pic.twitter.com/q0rlQrpPly — الفعاليات الفنية (@GCA_FN) March 31, 2019

وشهدت فروع فيرجن ميجا ستور، ازدحامًا شديدًا من الجمهور في المملكة لشراء تذاكر الحفل، حيث اختلفت أسعار التذاكر، حسب الأماكن التي يختارها الجمهور، فتم تخصيص تذاكر ”vip“ وأخرى عادية للعائلات وأخرى للأفراد، وتراوحت بين 1475.00، و1750.00، و875.00، و575.00، ريال سعودي.

Amr Diab LIVE in Jeddah, April 12 توافد جمهور الفنان #عمرو_دياب علي فروع ڤيرچن ميجاستور لشراء تذاكر الحفل القادم في #جدة يوم الجمعة ١٢ أبريل. أحجز تذكرتك الآن ticketingboxoffice.com#AmrDiab's fans has reached the branches of Virgin Megastore to buy #Jeddah’s concert tickets. Get yours now from ticketingboxoffice.com تم النشر بواسطة ‏عمرو دياب‏ في الاثنين، ١ أبريل ٢٠١٩

وكان الفنان عمرو دياب الملقب بـ“الهضبة“، أحيا حفله الأول في السعودية، في ديسمبر الماضي، فيما كان حفله الغنائي الثاني بمدينة الدمام يوم الـ22 من مارس الماضي، ضمن حفلات ”موسم الشرقية“.

يُذكر أن عمرو دياب طرح أخيرًا ألبوم ”كل حياتي“ وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.