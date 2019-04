عمرو واكد يسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر (صورة)

View this post on Instagram

نفى الفنان المصري #عمرو_واكد انضمامه لأي تنظيم سياسي، لافتًا إلى أن مهنته التمثيل ولن يترك عمله من أجل السياسة، وذلك ردًا على اتهامات وجهت له بأنه يسعى لمنصب سياسي. وأوضح واكد في حسابه الخاص عبر "تويتر"، أنه شخص مهتم فقط بخلق مناخ سياسي حُر، يضمن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وكتب عمرو، قائلًا: "أنا فنان مهنتي التمثيل ولست عضوًا في تنظيم سياسي ولا أسعى لأي سلطة، ولكني مهتم جدًا بتحقيق مناخ سياسي حر وشفاف وعادل للإنسان وحقوقه ولحرية التعبير عن الرأي".