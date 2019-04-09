عمرو واكد يسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر (صورة)

عمرو واكد يسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر (صورة)

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

نفى الفنان المصري عمرو واكد انضمامه لأي تنظيم سياسي، لافتًا إلى أن مهنته التمثيل ولن يترك عمله من أجل السياسة، وذلك ردًا على اتهامات وجهت له بأنه يسعى لمنصب سياسي.

وأوضح واكد في حسابه الخاص عبر ”تويتر“، أنه شخص مهتم فقط بخلق مناخ سياسي حُر، يضمن حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وكتب عمرو، قائلًا: ”أنا فنان مهنتي التمثيل ولست عضوًا في تنظيم سياسي ولا أسعى لأي سلطة، ولكني مهتم جدًا بتحقيق مناخ سياسي حر وشفاف وعادل للإنسان وحقوقه ولحرية التعبير عن الرأي“.

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نفى الفنان المصري #عمرو_واكد انضمامه لأي تنظيم سياسي، لافتًا إلى أن مهنته التمثيل ولن يترك عمله من أجل السياسة، وذلك ردًا على اتهامات وجهت له بأنه يسعى لمنصب سياسي. وأوضح واكد في حسابه الخاص عبر ”تويتر“، أنه شخص مهتم فقط بخلق مناخ سياسي حُر، يضمن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وكتب عمرو، قائلًا: ”أنا فنان مهنتي التمثيل ولست عضوًا في تنظيم سياسي ولا أسعى لأي سلطة، ولكني مهتم جدًا بتحقيق مناخ سياسي حر وشفاف وعادل للإنسان وحقوقه ولحرية التعبير عن الرأي“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مصر #واكد #ترند #اكسبلور #trend #explore #egypt #cairo #news

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وتابع: ”ده همي وعمري ما هسيب شغلي عشان أبقى سياسي ولا هروح أستقوى بحد عشان أبقى في منصب أو أفضل فيه“.

وغرد عمرو واكد مجددًا فقال: ”يعني أسيب سكارليت وأشتغل سياسي؟“، قاصدًا الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون، التي شاركته فيلم ”Lucy“، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معه بطريقة كوميدية، كون سكارليت من مشاهير الفن في العالم.

يُذكر أن نقابة المهن التمثيلية في مصر قررت إلغاء عضوية الفنان عمرو واكد على خلفية لقائه أعضاء من الكونغرس الأمريكي، برفقة الفنان خالد أبو النجا، وتوجيه انتقادات لبلدهما، حيث يتخذان موقفًا معارضًا تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة في مصر.

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