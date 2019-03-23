بعد إلغاء حفل زفافهما الأول.. محمد رشاد ومي حلمي يقيمان حفل زفاف آخر

استقر المطرب المصري الشاب، محمد رشاد، والإعلامية مي حلمي، على إقامة حفل زفاف جديد، اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما سابقا قبل انطلاقه بساعات، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية.

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع رشاد ومي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن حفل الزفاف وقرارهما المفاجئ بإقامته اليوم، إلا أنهما رفضا الإدلاء بأي معلومات جديدة.

ويرغب كل من رشاد ومي، في عدم الإفصاح عن مكان الحفل، حتى لا يحضر أشخاص غير مرغوب في تواجدهم، وتجنبًا لأي أزمات غير متوقعة.

واتفق الثنائي على أن يقتصر حفل الزفاف، على حضور عائلتيهما والمقربين منهما، وألا يتم دعوة أي من المشاهير ونجوم الفن.

وكان المطرب الشاب قد عقد قرانه على مي حلمي، منذ شهر، وتحديدًا في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

وتأتي رغبة رشاد ومي، بعدم الإعلان عن أي تفاصيل بشأن حفل الزفاف، فيما يبدو أنها استجابة للدرس القاسي الذي تلقياه، بعد إلغاء حفل زفافهما الأول، والحديث عن تعرضهما لـ“الحسد“، في ظل حالة الحب التي سيطرت عليهما، وظهرت بشكل واضح على صفحتيهما الشخصية.

يذكر أن واقعة إلغاء حفل زفاف مي حلمي ومحمد رشاد، استحوذت على اهتمام نشطاء مواقع التواصل، وتعددت الأقاويل حول الأسباب التي دفعتهما لإلغاء الحفل، ففريق روّج لحديث العروس بشكل غير لائق مع عريسها، بينما أكد آخرون أن الإعلامية الشابة سخرت من إحدى قريبات رشاد، بالإضافة إلى شائعات عن رفض أسرة العريس التوقيع على قائمة المنقولات الزوجية وغيرها.