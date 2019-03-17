عبدالله المديفر يستضيف الأمير الوليد بن طلال غدًا (فيديو)

يحل الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، ضيفًا في لقاء تليفزيوني مرتقب، غدًا الاثنين، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، لمناقشة عدد من القضايا الشائكة.

وسيظهر الوليد على شاشة ”روتانا خليجية“، ببرنامج ”في الصورة“، وسيدير الحوار الإعلامي عبد الله المديفر.

وأوضح برومو الحلقة على الصفحة الرسمية للقناة، أن اللقاء سيكون استثنائيًا مع الأمير وسيتناول كافة المواضيع التي تعتني بالشأن السعودي، إضافة للمستويين الإقليمي والعالمي.

كما كشف البرومو عن أن اللقاء لن يقتصر على تناول مواضيع سياسية واقتصادية، بل سيناقش شؤون المجتمع السعودي والشأن الرياضي أيضا، وسيجيب الأمير على الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن السعودي العادي ويحسم الجدل حول أهم القضايا.

الاثنين 18 مارس، 10 مساء، على شاشة #خليجية لقاء حصري مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز عبر برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر.. ترقبونا#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/V20u2oQ35l — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 17, 2019

والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، ويعد من أشهر رجل الأعمال وأحد أكبر المستثمرين في العالم.

وفي العام 2004، أدرجت مجلة ”فوربس“، الوليد رابع أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ21 مليار دولار، بعد ذلك بسنوات صنفته المجلة الأمريكية عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء العالم بثروة تقدر بـ13.3 مليار دولار وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 19.4 مليار دولار، وجدّه لوالده هو الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية، وجده لأمه هو رياض الصلح رئيس أول حكومة استقلالية في لبنان.

وحصل الأمير الوليد على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية والاقتصادية بامتياز وتفوق من كلية ”مينلو“ في ولاية كاليفورنيا 1979، وفي أواخر عام 2017 تم احتجاز الأمير الوليد بن طلال في حملة لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد السعوي محمد بن سلمان، لكن تم الإفراج عنه بعد 3 أشهر فقط.