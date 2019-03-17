فراس سعيد: أنا فنان محظوظ.. وانتظروني في ”حملة فرعون“ (فيديو إرم)

قال الفنان السوري فراس سعيد، إنه يعتبر نفسه ”فنانًا محظوظًا“؛ لمشاركته في أعمال فنية مع العديد من النجمات العربيات اللاتي يتميزن بالموهبة والجمال، ولهن تأثير كبير في نجاح أي عمل، معربًا عن سعادته لنجاح مسلسله ”الحب فرصة أخيرة“، وردود الأفعال التي تلقاها.

وقال سعيد لـ“إرم نيوز“، إن المشاكل الإنتاجية وانشغال بعض الفنانين، هي الأسباب الحقيقية وراء تأخر تصوير مسلسل ”التاريخ السري لكوثر“، مشيرًا إلى أنهم ”على وشك الانتهاء من تصويرالمسلسل، وسيتم عرضه في موعده“.

وعن مشاركته في دراما رمضان 2019، قال الفنان السوري، إنه ”سيطل على جمهوره في الشهر الكريم من خلال مسلسل (ابن أصول) مع الفنان حمادة هلال”، مبينًا أنه ”يشارك حاليًا في تصوير فيلم سينمائي ضخم بعنوان (حملة فرعون)، مع نخبة كبيرة من النجوم، وسيتم تصوير بعض مشاهده في مصر وخارجها“.