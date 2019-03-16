ابنة الراقصة المصرية فيفي عبده تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، أجبرتها على الالتزام بالفراش، دون أن توضح تفاصيل حالتها لجمهورها.

وقالت عزة مجاهد ابنة فيفي عبده لـ ”إرم نيوز“، إن والدتها تعاني من نزلة برد شديدة، مضيفة أنها تتواجد في منزلها ونائمة معظم الوقت؛ نظرًا لحصولها على عدد من الأدوية التي تتسبب في النوم.

وتابعت: ”هي تعاني حاليًا من مضاعفات للبرد، تتمثل في سعال بشكل متواصل وتكسير في العظام“، لافتة إلى أن حالتها تتحسن تدريجيًا مع مرور الوقت.

وكانت فيفي عبده قد علقت على مرضها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، قائلة“: ”ادعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين آمين“، مرفقة كلامها بآيات قرآنية.

يذكر أن فيفي عبده واجهت انتقادات حادة مؤخرًا؛ عندما نشرت مقطع فيديو لرقصها بعد يومين على مرور حادث ”محطة مصر“ الأليم، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وظهرت فيفي في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على ”إنستغرام“، وهي ترتدي فستانًا أسود مفتوحًا عند منطقة الصدر، وأخذت تتمايل وترقص على نغمات أغنية ”سلامي“ للمطرب كاظم الساهر؛ ما استفز عددًا من متابعيها.