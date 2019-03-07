الملكة إليزابيث تشارك أول منشور لها على ”إنستغرام“ (صورة)

فاجأت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا متابعي حسابها على ”إنستغرام“ بنشر أول منشور لها اليوم الخميس، والذي تعلق بزيارتها متحف العلوم في العاصمة لندن.

وفي منشورها الأول على ”إنستغرام“ تحدثت الملكة البالغة من العمر 92 عامًا، عن ”أجدادها العظماء“، الأمير ألبرت والملكة فيكتوريا.

وبحسب مجلة ”زيس إز انسايدر“، كتبت الملكة: ”اليوم، ومع زيارتي لمتحف العلوم، كنت مهتمة بعرض رسالة من الأرشيف الملكي، كُتبت عام 1843 إلى جدي الأكبر، الأمير ألبرت، صمم تشارلز باباج، الذي ينسب إليه الفضل كأول رائد في مجال الكمبيوتر في العالم، محرك الفرق، والذي أتاح الفرصة للأمير ألبرت لرؤية النموذج الأولي في يوليو عام 1843“.

وأوضحت: ”في الرسالة، أخبر باباج كلًا من الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت عن اختراعه (المحرك التحليلي)، الذي صُمم على أساسه أول برامج الكمبيوتر من قِبل أدا لوفليس ابنة اللورد بايرون“.

وتابعت: ”اليوم، كان من دواعي سروري أن أطلع على مبادرات الأطفال بمجال شيفرات الكمبيوتر، ورأيت أنه من الملائم جدًا أن أنشر هذا المنشور في إنستغرام، في متحف العلوم الذي لطالما دافع عن التكنولوجيا والابتكار، وألهم الجيل القادم من المخترعين“.

وانتهى المنشور بتوقيع ”إليزابيث ر.“، للتأكيد على أن ملكة بريطانيا كتبته بنفسها.

وزارت ملكة بريطانيا ”إليزابيث الثانية“، متحف العلوم للإعلان عن المعرض الصيفي بعنوان ”سري للغاية“.

ومن جانبهم، سارع متابعو الملكة للترحيب بها بحرارة على منصة التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلًا: ”مرحبًا بك في إنستغرام، جلالتك! نتطلع إلى المزيد من المشاركات منك شخصيًا!“ بينما كتب آخر ببساطة: ”واو، هذا شرف لنا!“

كما يبدو أن موقع الملكة كان درسًا في آداب التعامل مع معجبيها الأصغر سنًا، حيث علق أحدهم قائلاً: ”يجب علينا جميعًا أن نكتب منشورات مهذبة ومدروسة بنفس القدر“.

وفي بيان تم إرساله إلى المجلة، قال متحدث باسم العائلة المالكة: ”للاحتفال بزيارة الملكة إلى متحف العلوم، افتتحت صاحبة الجلالة رسميًا مركز سميث الجديد من خلال مشاركة صورة أرشيفية على حساب Instagram @ theRoyalFamily“.

وأضاف المتحدث أن الملكة ”طالما كانت داعمة لأدوات الاتصالات الرقمية“، وأنها نشرت أول تغريدة على ”تويتر“ خلال زيارتها الأخيرة إلى متحف العلوم في عام 2014.

وأشار إلى أنه في إطار مماثل أطلقت الملكة الموقع الأول للملكية البريطانية في عام 1997، وأرسلت أول بريد إلكتروني لها في عام 1976، أثناء حدث في قاعدة عسكرية.