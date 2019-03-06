عبدالله الرويشد ضيف أولى حلقات العروض المباشرة لـ“الزمن الجميل“

اختتم برنامج ”الزمن الجميل“ مرحلة تجارب الأداء، لتبدأ الاستعدادات لمرحلة العروض المباشرة الحاسمة التي تنطلق اعتبارًا من الحلقة المقبلة التي ستعرض على قناة ”أبوظبي“، يوم الجمعة الموافق الـ 8 من مارس الجاري، والتي سيطلّ من خلالها الفنان عبدالله الرويشد على الجمهور ضيفًا للحلقة، مع وصول 10 متسابقين تجاوزوا مرحلة الاختبارات السابقة.

وأشارت ”أبوظبي للإعلام“ إلى أن الحلقة ستشهد احتفاءً خاصًّا بذكرى المطربين العملاقين أم كلثوم وطلال مداح، تكريمًا لإسهاماتهما الفنية التي أثْرَت مسيرة الطرب العربي الأصيل، وأسسا مدرسة طربية عربية باتت أنموذجًا ونهجًا للوسط الفني حتى يومنا هذا.

وتتنوع جنسيات المتسابقين المتأهلين من بضع دول عربية، تمكنوا جميعهم من اجتياز حاجز الحلقات الأربع الماضية المسجلة، وسط حضور استثنائي ولافت للجنة التحكيم المؤلفة من أنغام، ومروان خوري، وأسماء لمنور.

ونجح في التأهل إلى مرحلة العروض المباشرة والتي ستستمر على مدار 8 أسابيع، كلٌّ من ”موسى معيدي“ من المملكة العربية السعودية و“غزوة إبراهيم“ من تونس و“أيوب تجاني“ من المغرب و“أحمد عباسي“ من فلسطين والعراقي ”يوسف الصميدعي“ و“علي المديدي“ من المغرب، بالإضافة الى ”محمد شطا“ من مصر. كما نجحت صابرين النجيلي من مصر في التأهل للمرحلة المقبلة إلى جانب كل من مواطنتها ”نادين عمر“ و“عمر ياسين“ من اليمن.

وسيجري عرض حلقات العروض المباشرة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق الـ 8 من مارس المقبل بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات (الحادية عشرة بتوقيت السعودية)، إذ سيجري -خلالها- تقييم المتسابقين العشرة المتأهلين، مع منح الجمهور فرصة التصويت للمرشح الذي يفضلونه لتمكينه من الانتقال إلى المراحل الختامية من البرنامج، في حين سيجري إقصاء أصحاب الأصوات الأقل حظًّا بتصويت الجمهور.

كما ستستضيف حلقات البرنامج المباشرة والتي تقدمها الفنانة والمذيعة اللبنانية إيميه صياح، ثمانية من أهم نجوم الغناء في العالم العربي ليشاركوا مع المتأهلين الـ10 في الغناء، وفي إحياء ذكرى فن الزمن الجميل، من خلال تخصيص كل حلقة من العروض الـ8 المباشرة، للاحتفال باثنين من عمالقة الفن الطربي الأصيل.

يذكر أن المتأهلين إلى المراحل المتقدمة من البرنامج يحصلون على دعم من مدربين متخصصين وأساتذة في الغناء العربي لمساعدتهم على تطوير قدراتهم ومواهبهم الغنائية في سبيل تعزيز فرصهم للفوز بلقب البرنامج.