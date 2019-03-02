يلقب بـ“فهد بلان تونس“.. وفاة ”بلغيث الصيادي“ بعد صراع طويل مع المرض

توفي الفنان التونسي ”بلغيث الصيادي“ مساء اليوم السبت، عن عمر يناهز 70 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع مرض عضال.

الفنان بلغيث الصيادي من مواليد 18 ديسمبر 1949 في مدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل، تميز بمسيرة حافلة بالعطاء، إذ ترك عديدًا من الأغاني التي أثرت المدونة الموسيقية التونسية.

و كان الفنان بلغيث الصيادي، الذي يوصف بـ“فهد بلان تونس“، قد أكّد في تصريح سابق تعافيه من المرض الخبيث، الذي أصابه في الآونة الأخيرة، موضحًا أنّ ”وصفة العلاج السحرية للقضاء على هذا الداء هي الإيمان بالله والتشبث بالحياة“.

ودعا الصيادي -الذي اشتهر بأغانٍ عدّة من أهمّها ”اسم اللّه عليك“- كل مصاب بهذا الداء إلى عدم الاستسلام له، وإلى مواصلة الحلم وحب الحياة، وإلى تحديه بالعزيمة وبالثقة بالله عز وجلّ.

وحقق بلغيث الصيادي، نجاحًا فنيًا جلب له الاحترام، إذ كان الإجماع حول صفاء صوته وقوته وأداء حرفي سليم، ما فتح له أبواب الإذاعة والتلفزيون، حيث أصبح من المترددين على الإذاعة لتقديم الموشحات.

وقد اشتهر بالخصوص بأداء أغنية ”اسم الله عليك“ وكذلك أغنيتَي ”يا سالمة“ و“اشرح لها“ للفنان السوري الراحل فهد بلان، حتى إنه لُقّب بـ“فهد بلان تونس“ من قبل محبيه.

وعُرف الفقيد بروحه المرحة وحضوره الركحي المتميّز في المسارح التونسية والعربية، وبدفاعه عن الأغنية التونسية.