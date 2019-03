يلقب بـ“فهد بلان تونس“.. وفاة ”بلغيث الصيادي“ بعد صراع طويل مع المرض

View this post on Instagram

توفي الفنان التونسي ”بلغيث الصيادي“ مساء السبت، عن عمر يناهز 70 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع مرض عضال. . الفنان بلغيث الصيادي من مواليد 18 ديسمبر 1949 في مدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل، يوصف بـ“فهد بلان تونس“، وتميز بمسيرة حافلة بالعطاء، إذ ترك عديدًا من الأغاني التي أثرت المدونة الموسيقية التونسية. . وقد اشتهر بأداء أغنية ”اسم الله عليك“ وكذلك أغنيتَي ”يا سالمة“ و“اشرح لها“ للفنان السوري الراحل فهد بلان، حتى إنه لُقّب بـ“فهد بلان تونس“ من قبل محبيه. . . #إرم_نيوز #تونس #بلغيث_الصيادي #نابل #تونس #سوريا #فهد_بلان #فهد_بلان_تونس #مرض #وفاة #رحيل #أغاني #فن #مشاهير #غناء#لايك #تفاعل #منوعات #tunisia????????