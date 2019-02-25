شاهد الدكتورة خلود في أول ظهور لها بعد ولادة التوأم (فيديو وصور)

حظيت ”الدكتورة خلود”، إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، باهتمام كبير من قبل مرتادي تلك المواقع، خصوصًا بعد نشر صور لها داخل غرفة العمليات لإنجاب طفليها التوأم من زوجها الكويتي الفنان أمين.

ونشر ناشطون، صورًا جديدة ”للدكتورة خلود“ خلال وجودها في المستشفى، وعقب خروجها من غرفة العمليات، معربين عن سعادتهم بسلامتها.

وكانت الدكتورة خلود، قد أعلنت عن المفاجأة التي كانت تحضّرها لزوجها أمين وجمهورها، وهي حملها بتوأم، حيث أقامت حفلًا فنيًا غنت فيه النجمة اللبنانية نجوى كرم بمناسبة إعلانها نوع جنينيها.

وفي الوقت الذي تعرضت فيه الدكتورة خلود لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر صور لها أثناء فترة حملها، خرجت النجمة عن صمتها وردت على تلك الانتقادات، معتبرة ذلك بأنه ”حرية شخصية“.

جالسه احاتي الدكتوره خلود اكثر من كل شي فالحياه????????!! pic.twitter.com/fbRqs1Cx1U — B A Y A N I I Z ????. (@bayaniiz_) February 25, 2019