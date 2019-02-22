أندريه سكاف يخرج عن الكوميديا في ”دقيقة صمت“

كشف الفنان السوري أندريه سكاف، ملامح شخصيته في مسلسل ”دقيقة صمت“، إنتاج ”إيبلا“ و“الصبّاح“، مبينًا أنه يؤدي في العمل شخصية بعيدة عما اعتاده الجمهور وجديدة في مشواره الفني على صعيد الأداء لتقديم ماهو مختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف أندريه سكاف في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، أنه ”اتفق مع المخرج شوقي الماجري على جوانب الشخصية وكيفية تفاعلها مع الأحداث، بعيدًا عن الكوميديا للشخصية التي تعاني من انفعالات ومخاوف عديدة، لكنها لا تخلو من تقديم الابتسامة، التي تنتج عن موقف قد يكون أسود ومحزنًا“.

وأوضح أنه سيظهر في العمل بشخصية ”محتال يمتهن تزوير المستندات والأوراق ويعاني من مشكلات كثيرة مع زوجته الثانية التي تزوجها بعد وفاة الأولى، وتقف ضده بمهنته وتطالبه دائمًا بتغييرها“ حتى تتطور الأمور بعد معرفته ”بأمير- عابد فهد“ ليقف أمام ما سيطلبه حائرًا، ولتخرج أحداث جديدة في حياته.