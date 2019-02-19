الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

أكدت الفنانة المصرية هبة بدر، تدهور حالة زوجها الفنان مصطفى الشامي، مشيرة إلى أنه في غيبوبة عميقة بالعناية المركزة.

ونشرت بدر عبر الحساب الرسمي للفنان الدكتور مصطفى الشامي على موقع ”فيسبوك“ صورة له وطلبت من جمهوره الدعاء له، قائلة: ”ما زال الفنان القدير الدكتور مصطفى الشامي في غيبوبة عميقة بالعناية المركزة وينتظر دعواتكم.. زوجته هبة بدر“.

ووفقًا لـ“هبة“، دخل ”الشامي“ إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، يوم 9 فبراير/شباط الجاري، ولكن حدث تدهور في حالته الصحية أدى إلى نقله يوم 13 فبراير إلى مستشفى القوات المسلحة في مصر.

يذكر أن الفنان مصطفى الشامي قدم مجموعة مميزة من الأعمال على مدار مشواره الفني الممتد، وكان من بينها مسلسل ”إسماعيل يس – أبو ضحكة جنان“ عام 2009 والذي يحكي قصة حياة الفنان الكوميدي الراحل ”إسماعيل يس“.

أما آخر أعماله فهي مسرحية بعنوان ”باي واي فاي“ للمخرج حسام الدين صلاح، عام 2018، بالتعاون مع مجموعة من الفنانين أبرزهم الراحل محمد شرف، كما شارك في مسلسل ”واكلينها ولعة“ الذي أذيع في العام نفسه.