نادية لطفي ترد على إشاعة وفاتها بطريقة ساخرة (فيديو)

استقبلت الفنانة المصرية نادية لطفي، شائعة وفاتها التي انتشرت اليوم، بطريقة كوميدية ساخرة، معلقة: ”سعيكم مشكور ونشكر كل المعزين وغير المعزيين“.

وتابعت في مداخلة تلفزيونية ببرنامج ”مساء دي إم سي“، على فضائية ”دي إم سي“: ”الحمد لله ربنا أعطاني العمر حتى أرى من سأل عني ومن لم يسأل“.

وبطريقة كوميدية قالت: ”من لم يعزوا في وفاتي لهم معي حساب كبير“، لافتًة إلى أنها تحب الحياة ولكن الموت سنة الله في خلقه.

وعن طريقة استقبالها للشائعة قالت: ”جعلوني أقابل وأسمع أصوات أشخاص كثيرين لم أقابلهم منذ فترة“، موجهة رسالة لمروجي الشائعات قائلًة: ”ربنا يخليكم ليا، صحتي تمام، والعزاء كويس والإقبال عليه كبير“.

يُذكر أن خبر وفاة الفنانة نادية لطفي انتشر في الساعات الماضية، حيث أكد مروجوه أنها توفيت في مستشفى المعادي العسكري في مصر، إلا أنها لا زالت تتلقى العلاج حيث تعاني من أمراض الشيخوخة.