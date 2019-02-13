بالفيديو.. كاظم الساهر يهنئ جمهوره في السعودية ”بعيد الحب“ قبيل حفله المرتقب الجمعة

هنأ الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الأربعاء، جمهوره الكبير في السعودية التي سيحيي فيها حفلًا فنيًا، بعد غدٍ الجمعة، بمناسبة ”عيد الحب“ الذي ينقسم السعوديون في نظرتهم له بين مؤيد يشارك في المناسبة، وبين معارض يعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية.

وقال الساهر، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مساء الخير جمهوري العزيز وكل عام وأنتم بصحة وسلامة وخير وحب، عيد الحب وأنا معاكم على مسرح المرايا في محافظة العلا الجميلة، حتكون ليلة من أجمل الليالي“.

وأضاف قيصر الغناء العربي قائلًا: ”فرحان جدًا، لي الشرف أن أكون معاكم في عيد الحب وكلنا نحتفل مع بعض سوا.. محبتي“.

وسيحيي الساهر برفقة مواطنه الفنان إلهام المدفعي، مساء الجمعة، حفلًا غنائيًا في مهرجان ”شتاء طنطورة“ الثقافي والسياحي المقام في محافظة العلا شمال السعودية، منذ أواخر العام الماضي، ليكون أطول مهرجان تعرفه المملكة.

وأحيا الساهر أول حفل له في السعودية، في يوليو/تموز الماضي، ضمن مهرجان سوق عكاظ بمدينة الطائف وسط إقبال كبير من عشاق النجم العراقي، في أولى إطلالاته على جمهوره في المملكة.

وتقام النسخة الأولى من مهرجان “شتاء طنطورة” في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وكان من المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان بين الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحتى الـ9 من فبراير/ شباط الجاري، قبل أن يتم تمديد المهرجان الذي يتضمن فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وشارك لحد الآن في حفلات المهرجان، التي تقام مساء كل يوم جمعة، الفنان محمد عبدة والفنانة ماجدة الرومي وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار عمر خيرت والفنان الأوبرالي أندريا بوتشيلو والموسيقار العالمي ياني.

وبدأت السعودية رحلة الانفتاح على الفنون العالمية منذ نحو عامين فقط، واستقطبت حتى الآن كبار نجوم الفن في العالم، ولمرات متعددة، مع سعي المشرفين على قطاع الترفيه والثقافة في البلاد؛ لتعويض سنوات الإنغلاق لعقود وتحويل المملكة لقبلة عالمية للسياح تدر على اقتصاد المملكة موارد مالية بعيدًا عن النفط.