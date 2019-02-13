كيف رأى الفنانون فضيحة خالد يوسف ومنى فاروق وشيما الحاج؟ (فيديو إرم)

أبدى فنانون مصريون عدم استغرابهم من الفيديو الإباحي، الذي تمَّ تصويره للفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف.

وأكدو أن استغلال الفتيات من أجل الدخول إلى عالم الفن موجود في الوسط الفني في أوروبا وهوليوود.

وكان الفنانون يعلقون على مقاطع الفيديو الإباحية التي انتشرت للمخرج الشهير خالد يوسف، والتي ظهرت فيها فنانتان وسيدة قيل في وقت لاحق، إن المخرج ساومهن على ممارسة الإباحية مقابل دخول مجال التمثيل.

وقال الفنان القدير أحمد حلاوة إنّ ”ما ستره الله لا يفضحه العبد“، مُبديًا عدم استغرابه مما حدث، مشيرًا إلى وجود مثل ذلك في الوسط الفني بأوروبا وهوليوود، إذ اعتبره ”طابعًا إنسانيًّا“ و“خطأ منذ بداية الخليقة“.

أما الفنانة ساندي فاعتبرت تعميم فكرة ”أن دخول الفتيات المجال الفني يكون مقترنًا بمساومة جنسية“ فكرة غير صحيحة قائلة: ”أنا دخلت الفن بفلوسي وغير قلقة من هذا الموضوع“

ورأى المخرج سيف يوسف، أنَّ القضية مثار الرأي العام الآن، تحتاج معالجة بالشكل المناسب دون فضائح وتشهير بأحد، فليس معنى ذلك الإعدام لهؤلاء، وهو أمر موجود في كل المهن الأخرى، قائلًا: ”نحتاج كل عنصر فني في مصر“.

واختتم الفنان أحمد التهامي بقوله: ”الفن لا يقتصر على شوية أقلية مالهمش لازمة“.

وبدأت القضية الشهيرة في مصر بتداول فيديوهات جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مع المخرج خالد يوسف، على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم تسريب فيديو جديد له مع منى الغضبان، ويتحوَّل الأمر برمته إلى جهات التحقيق، وسط حديث عن وجود فنانات أخريات في تلك الفيديوهات، التي يزعم أحد المحامين أنَّ عددها يصل إلى 200 مقطع مصور.