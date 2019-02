كيف رأى الفنانون فضيحة خالد يوسف ومنى فاروق وشيما الحاج؟ (فيديو إرم)

View this post on Instagram

@eremnews @khaledyoussef_official @sandyofficial . . . . أبدى فنانون مصريون عدم استغرابهم من الفيديو الإباحي، الذي تمَّ تصويره للفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف. #إرم_نيوز #منوعات #أخبار #غرائب #غادة_إبراهيم #خالد_يوسف #مصر #فيديو_إباحي #القاهرة #الإسكندرية #اعتراف #محكمة #فضيحة #egypt #pic #arab #news #فن #مشاهير #أخبار_مشاهير #شيما_الحاج #منى_فاروق #فنانين_العرب