المخرج المصري خالد جلال يكشف عن آخر أعماله الفنية (فيديو إرم)

كشف المخرج المصري خالد جلال عن آخر أعماله الفنية، موضحًا أنه سيقدم مسرحية بعنوان “الزائر”، كان قد سبق عرضها في مؤتمر شباب العالم بمدينة شرم الشيخ وسيعاد عرضها لمدة أسبوع في القاهرة.

وقال، في لقاء مع “إرم نيوز”، خلال حضوره المعرض الفني للفنان التشكيلي فاروق حسني، إنه يشرف حاليًا على عرض مسرحي يحمل اسم “سينما مصر”، وهو مشروع تخرج الدفعة الجديدة من مركز الإبداع الفني، مشيرًا إلى أنه لن يشارك في تأليف أي أعمال فنية خلال الفترة المقبلة؛ لانشغاله بالمسرح.

وعن عمله في وزارة الثقافة وتأثيره، قال المخرج خالد جلال، إن العمل الحكومي لم يؤثر بشكل كبير على عمله الفني، لافتًا إلى أن عمله في وظيفة حكومية والإبداع فيها هي أقل ما يستطيع تقديمه لمصر التي قدمت له الكثير، بحسب قوله.