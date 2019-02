“ليونارد دي كابريو” يغرد دعمًا لمعتقلين إيرانيين

أدان النجم السينمائي العالمي، ليونارد دي كابريو، استمرار احتجاز إيران لعدد من نشطاء في مجال البيئة، مطالبًا معجبيه حول العالم بالتفاعل مع قضية النشطاء المعتقلين عبر التماس على تويتر.

وكتب دي كابريو، أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إن نشطاء البيئة في جميع أنحاء العالم يتعرضون للتعقب القضائي غير العادل، وعلينا أن نقف بجانب أولئك الذي يخاطرون بحياتهم مقابل الحفاظ على مستقبلنا والأرض وسكانها”.

وتابع النجم العالمي في تغريدته مخاطبًا معجبيه: “فلتضف اسمك في هذا الالتماس للتعبير عن قلقك عن النشطاء الإيرانيين الثمانية الذين تحتجزهم الحكومة”.

Add your name to this petition to voice your concern for the eight Iranian conservationists being detained by the government. https://t.co/ZIzRWwRHP6

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) February 6, 2019