بالفيديو.. أول تعليق للبنانية جويل مردينيان بعد عرضها “منتجات جنسية”

ردت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان على الانتقادات التي تعرضت لها فور نشرها فيديو عبر “سناب شات” قامت من خلاله بتصوير مشهد تلفزيوني يُظهر زيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات من شاشة تلفزيون يوجد أسفلها بعض المنتجات الجنسية “واقي ذكري” بكميات كبيرة، وهو ما عرّضها للتساؤلات والانتقادات من قبل متابعيها.

وقالت جويل، عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: “عادة شو ما ينقال ويكتب ما عندي تعليق.. بس حابه اطلع وأقولكم إنه في عالم بينشروا صور اللي حاطتها للبابا وهو في أبو ظبي إنه كان فيه كوندوم (واقي ذكري).. ياجماعه كنت في الصيدلية كبروا علقكم أوك.. كنت في الصيدلية بجيب حفوضات لابني ووايبس وديتول وشوفت الخبر لايف والخبر ما بيتفوت”.

وتساءلت: “يعني وين هالمشكلة الكبيرة، ياريت كل العالم بيستخدموا الكوندوم عشان ما يجبيوا ولاد كتير وتاني شيء عشان يحموا حالهم من الأمراض.. بس عنجد عم أفقد أعصابي بحس إنه إحنا بنرجع لورا والعالم كله بيطلع لقدام”.

وكانت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان قد نشرت فيديو عبر “سناب شات” قامت من خلاله بتصوير مشهد تلفزيوني يُظهر زيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات كنوع من الإشادة بهذه الخطوة.

غير أن مردينيان عند تصويرها للفيديو ونشره لم تلحظ أنها قامت بتصوير بعض المنتجات الجنسية “الواقي الذكري” والذي تواجد بكمية كبيرة أسفل شاشة التلفزيون.

وبعد انتشار الفيديو تساءل عدد كبير عن سبب وجود هذه الكميات الكبيرة من هذه المنتجات في منزل مردينيان.