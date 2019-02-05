الكويتية شيماء العيدي تروي بتأثر لحظة أول جرعة كيماوي يوم عيد ميلادها (فيديو)

كشفت الشابة الكويتية شيماء العيدي، الملقبة بـ”محاربة السرطان”، عن تفاصيل أول جلسة علاج من المرض اللعين، في رحلة تعافيها منه، لافتة إلى أن أول جرعة كانت يوم عيد ميلادها.

وأوضحت في مقابلة تلفزيونية، وقد بدا عليها التأثر الشديد، أن الطبيب حدد أول جلسة قبل عيد ميلادها بيومين، ولكن، تأخرت التحاليل فتوافقت الجلسة مع الاحتفال بيوم ميلادها.

وتابعت: “كانت هذه هدية يوم ميلادي، وطلبت من ابن شقيقتي أن يلتقط لي صورة”، مضيفة أن قلبها كان يرتجف، وقالت لنفسها: “الله يا شيماء، هذه هديتك”.

وأكدت أنها تألمت كثيرًا هذه الليلة، إلا أن شقيقتها فاجأتها بإحضار “قالب من الكيكة”، واحتفلت بها بمناسبة عيد ميلادها، موضحة: “عاد قلبي يرجف مجددًا”.

شيماء العيدي معلمة لغة إنجليزية بالكويت، أصيبت بالسرطان قبل أكثر من عامين، وتتلقى علاجها في بريطانيا، ورفضت مستشفيات أمريكية علاجها نظرًا لتأخر حالتها واشتداد المرض عليها.

وانضمت شيماء إلى طابور النساء المحاربات لمرض السرطان، فحولت محنتها إلى منحة للآخرين من السعادة والخير، بتأسيسها أول موقع للتبرع بالخلايا الجذعية لعلاج السرطان عند الأطفال، وعرفت بـ “سفيرة العمل الإنساني للشباب العربي”.