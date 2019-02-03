شاهد بالصور.. شهيرة وسهير رمزي من دون حجاب لأول مرة منذ 24 عامًا

ظهرت النجمتان المصريتان شهيرة وسهير رمزي لأول مرة من دون حجاب منذ حوالي 24 عامًا، في احتفالية خيرية حضراها معًا بمناسبة “عيد الحب” في أحد المولات المصرية الشهيرة.

وظهرت النجمتان بشعر أصفر طويل قاما بتركه منسدلًا، فيما احتفظتا بملابسهما المحتشمة.

وكانت شهيرة وسهير رمزي تظهران على فترات منفصلة بـ”كاب” على رأسيهما أو حجاب قصير وبسيط يظهر شعر الرأس، ولكن من دون خلعه بالكامل قبل أن يحدث ذلك في الحفل الأخير.

وأقيم المعرض الخيري بمشاركة سفارة الكويت، ومن المقرر أن يتم التبرع بإيراداته لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال تحت إشراف سامية أبو الفتوح، فيما حضر من نجوم الفن سهير رمزي، وشهيرة ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والإعلامية هويدا بهجت، والإعلامية سهير جودة.

وكانت الفنانة سهير رمزي قد أثارت جدلًا كبيرًا بتصريحاتها التلفزيونية بأنها ليست محجبة من الأساس، ولكنها محتشمة فقط.

وقالت إن “الناس هم من يصرون على وصفها بالمحجبة، في حين أنها انتقلت فقط من مرحلة التعري إلى الاحتشام”، إذ تحرص على عدم الظهور بأي ملابس مكشوفة وتغطي رأسها بما تختاره.

كما أكدت الفنانة شهيرة أنها حاليًا تهتم بالاحتشام فقط، لأن غطاء الرأس مختلف عليه دينيًا، والأفضل أن تحتفظ السيدة بمنطقة الوسط في الملابس.