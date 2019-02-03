إصابة ممثل مغربي واثنين من عائلته بانفلونزا الخنازير

أكدت مصادر طبية السبت، إصابة الممثل المغربي الصغير ياسين صواب بداء انفلونزا الخنازير، إضافة إلى شقيقه الأكبر ووالدته، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشيخ زايد بالدار البيضاء في حالة حرجة لتلقي العلاجات الضرورية.

الطفل الموهوب اكتشفه الجمهور المغربي سنة 2015، عند قيامه بدور البطولة في مسلسل “مقطوع من شجرة”، المقتبس من رواية “دون عائلة” للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، والذي عرضته القناة الثانية خلال شهر رمضان.

ويثير داء انفلونزا الخنازير الهلع حاليا بين المواطنين المغاربة ، خصوصا بعد تأكيد وزير الصحة أنس الدكالي خبر وفاة 9 أشخاص بسببه.

ووصل إلى وزارة الصحة، السبت دفعة من دواء “تاميفلو” المضاد لهذا الفيروس، قامت بتوزيعها على جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب، لتفادي سقوط ضحايا جدد، في انتظار وصول باقي الكمية.