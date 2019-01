هيا الشعيبي ترد على انتقادات تقبيلها للإعلامي “السنعوسي”

View this post on Instagram

استاذ محمد السنعوسي ابونه كلنه وفخر لنا كلنه رجل ذو ثقافه عليه جميله صديق وحبيب كل الفنانين الكبار والصغار وانا فخوره بانه عمي بوطارق استاذ محمد اهو اللي عطاني درعي الف شكر جريدة الأنباء فعلا كان تكريم مشرف