هيا الشعيبي ترد على انتقادات تقبيلها للإعلامي “السنعوسي”

تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لحملة هجوم شرسة من قبل بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب انتشار مقطع فيديو لها أثناء حفل تكريمها الذي أقامته جريدة “الأنباء” الكويتية، وهي تقبل وزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي.

وأبدى عدد كبير من متابعيها استياءهم من هذا التصرف؛ باعتباره لا يليق بعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، خاصة أنها صافحت جميع من كانوا موجودين على المسرح ماعدا “السنعوسي”، الذي قامت بتقبيله.

وردّت هيا على هذا الهجوم، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، قائلة: “ولا راح أعلق على بعض الجهلة، أنا سعيدة لنجاحي وخليكم بغيظكم هههههههه.. إنتو عارفين منو أبو طارق يا جهلة، هذا رمز وعلم في الإعلام الكويتي وأبونا كلنا كلنا”.

ونشرت صورة من التكريم، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، معلقة: “الأستاذ محمد السنعوسي أبونا كلنا، وفخر لنا كلنا، رجل ذو ثقافه عالية جميلة، صديق وحبيب كل الفنانين الكبار والصغار”.

وتابعت: “وأنا فخورة بأنه عمي بوطارق أستاذ محمد أهو اللي عطاني درعي، ألف شكرًا جريدة الأنباء، فعلًا كان تكريمًا مشرفًا”.

يذكر أنه سبق وأن هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري؛ بسبب الفيديو الذي نشرته على صفحاتها خلال وقوفها بشكل جريء ومثير أمام أبراج الكويت، وحديثها عن تاريخها، بينما يركز المصور الكاميرا على جسدها.