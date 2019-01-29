بعد صراعه مع مجدي شطة.. حبس حمو بيكا 3 أشهر

قضت محكمة مصرية بحبس المطرب الشعبي حمو بيكا، 3 أشهر، على خلفية إقامته حفلًا بدون ترخيص في منطقة البيطاش غرب الإسكندرية.

ووجهت النيابة العامة لـ”بيكا” تهمة إذاعة حفل سمعي وبصري دون ترخيص من وزارة الثقافة ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

وكانت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، قد تقدمت ببلاغ خلال شهر نوفمبر الماضي لإيقاف حفل لحمو بيكا، الذي أقيم بمنطقة الهانوفيل، غربي الإسكندرية، اتهمته خلاله بمزاولة مهنة بدون ترخيص.

وكانت الساحة الفنية في مصر قد شهدت أزمة مؤخرًا وصل صداها للسلطة التشريعية في البلاد والجهات الفنية والأمنية، كان بطلاها شخصين يدعيان “حمو بيكا” و”مجدي شطة” من نجوم طرب “المهرجانات” يزعمان تمتعهما بمتابعة عريضة من قبل أبناء الطبقة الشعبية في مصر.

واشتعلت حرب كلامية بين المطربين، بدأت برفض “شطة” المشاركة في حفل للمطرب “بيكا” في محافظة الإسكندرية شمال مصر، ثم تطور الأمر إلى تعليقات وتبادل الاتهامات حتى وصل الأمر إلى نقابة المهن الموسيقية.

وسارع نقيب الموسيقيين على الفور بالتدخل وتقديم بلاغ رسمي للجهات الرسمية لإلغاء حفل “حمو بيكا” في الإسكندرية باعتباره يفسد الذوق العام فضلاً عن أن المطرب لا يحمل تصريحًا للغناء ولا يندرج تحت مظلة نقابة المهن الموسيقية في مصر.