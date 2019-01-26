شيخ أزهري يطالب بمنع فيلم “الضيف” لـ”ترحيفه” القرآن الكريم (فيديو)

وجه الداعية والعالم الأزهري الشيخ خالد الجندي، انتقادًا لاذعًا للفيلم المصري “الضيف”، الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية والعربية، مؤكدًا أنه يوجد به تحريف صريح للقرآن الكريم.

وقال الجندي خلال برنامجه “لعلهم يفقهون” على شاشة “”DMC السبت: “إذا أمسكت سبحة وحاولت عد أخطاء الفيلم في القرآن الكريم لن تستطيع عدها، يبدو أن القرآن عندنا يتيم ليس له أب، ولا أحد يسأل”.

واستنكر الداعية الأزهري موقف الرقابة على المصنفات في مصر من عرض الفيلم، قائلا: “لو أملك حق اتخاذ القرار لكنت قمت بتحويل هيئة الرقابة على المصنفات الفنية للتحقيق، لأن ما يحدث في الفيلم تحريف لكتاب الله”.

وشدد على ضرورة سحب نسخ الفيلم من السوق المحلي والعربي، لأنه لا يمكن عرضها في أي سينما بعد التحريف في الآيات القرآنية.

وعبر عن غضبه من صمت المؤسسات الدينية في مصر، قائلًا: “لم تهتز شعرة في أي مؤسسة دينية عندنا لهذا التحريف، لم أر الأزهر يحزن على الآيات التي تنطق خطا وستسجل بأخطائها في عقول الناس، ولا الأوقاف، ولا مجمع البحوث الإسلامية، ولا دار الإفتاء، ولا كأن القرآن تابع لهم”.

وكان الشيخ خالد الجندي قد حرص على مشاهدة الفيلم في أحد دور السينما، الأسبوع الماضي، برفقة عدد من علماء الدين في مصر، قبل أن يهاجمه.

وتمسك الجندي، بضرورة الحكم على العمل بعد مشاهدته، بعدما أشار في لقاء سابق إلى أنه سيتوجه بصحبة بعض علماء الدين لمشاهدة الفيلم والحكم عليه باعتباره إحدى الآليات المجددة للخطاب الديني.

ولفت إلى أنه عازم على رؤية النظرية الفقهية التي يتناولها العمل السينمائي، والتعرّف على حقيقة التجاوزات الموجودة في العمل من عدمه، وهل تتوافق مع الثوابت الدينية، وآلية تناوله لقضية الحجاب في مصر وتسليط الضوء على بعض العادات والتقاليد الموروثة ما إذا كانت من ثوابت الدين أم لا.

وأحدث فيلم “الضيف” للكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج هادي الباجوري، جدلًا واسعًا في مصر بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي، لتسليطه الضوء على قضية الحجاب وحقيقة وجوبه أو حرية المرأة في ارتدائه.

فيلم “الضيف” من إخراج هادي الباجوري وتأليف إبراهيم عيسى، وتدور أحداثه حول شاب يحلُّ ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في تجاه لا يتوقعه أيٌّ منهم، ويقوم ببطولته خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجمان ماجد الكدواني ومحمد ممدوح ومحمود الليثي كضيوف شرف.