أول تعليق للإعلامية السعودية سارة عبدالعزيز بعد حادثة الجوف المسيئة

علقت الإعلامية السعودية سارة عبدالعزيز على ما حدث معها في منطقة الجوف مؤخراً، خلال “مهرجان زيتون الجوف الدولي”، بشكل مقتضب، خلال ردها على أحد المتابعين عبر حسابها بموقع “إنستغرام”.

وتداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه للإعلامية السعودية سارة عبدالعزيز، ويظهر فيه عدد من الشباب وقد تجمهروا حولها محيطين بها في محاولة لرؤيتها والتقاط الصور معها بشكل أحدث حالة من الهرج والفوضى العارمة.

وكتب أحد متابعي سارة عبدالعزيز تعليقاً على مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع “إنستغرام” رسالة عبر فيها عن مشاعر الاستياء مما حصل لسارة عبدالعزيز خلال وجودها في الجوف.

وقالت متابعة عبر حساب باسم only.dina معتذرة لسارة عما حذث: ” شرفتي وآنستي سارة والله.. آسفين عن أي تقصير بدر مننا أو حاجة ما عجبتك، دخلتي ونورتي قلوبنا قبل الجوف”.

وردت الإعلامية السعودية بشكل مقتضب على المتابع قائلة: “وأنتم كذلك”، دون مزيد من التفاصيل أو الإشارة لما حدث معها.

وكان ذلك بعدما نشرت سارة عبدالعزيز مقطع فيديو لحظة تجمهر عشرات الفتيات حولها ظهرت فيه قائلة: “اللي حبيتهم وخلاص صرت جزء منهم”.

وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: “زيارتي عرفتني بناس قلوبهم صافية رحّبوا بي وكأنني ابنتهم العائدة من السفر.. استقبلوني بكل حب شكرا أهل #الجوف #سكاكا أحبكم”.

وتوالت التعليقات التي قال المتابع ويدعى mohammedalzarea: “الحمدلله على حسن الاستقبال وإظهار الصورة الطيبة من كثير من أهل المنطقة وشبابها وبناتها ونأسف لما ظهر من همجية البعض وهم قلة ولا يمثلون المنطقة وأهلها بل يمثلون أنفسهم إن شاء الله ما تكون الزيارة الأخيرة لك”.

يذكر أن أمانة الجوف والجهة المنظمة لمهرجان “زيتون الجوف الدولي” اختارت الإعلامية السعودية سارة عبدالعزيز، كأول سيدة تقدم حفل المهرجان الدولي.

ويقام المهرجان بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا تحت شعار “زيتوننا ثروة”، ولاقى في أول أيامه، حضوراً لافتاً وكبيراً للعائلات والشباب، استمتعوا بما يضمّه من فعاليات ومعارض متنوّعة.