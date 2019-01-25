ظهور جديد لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير الجدل بشأن حقيقة “الزواج والحمل” (صورة)

جدد الفنان المصري عمرو دياب، إثارة الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجمهوره، بشأن حقيقة زواجه من الفنانة الشابة دينا الشربيني، في ظل ظهورهما المتكرر في حفلاته الغنائية والمناسبات العامة.

وتسببت آخر صورة متداولة للهضبة مع دينا، على مواقع التواصل الاجتماعي، في صدمة الجمهور، خاصة أن عمرو وضع يده على “بطن” دينا، وهي الطريقة التي يحرص الأزواج الذين ينتظرون مولودًا جديدًا، على اتباعها في التصوير.

وانهالت التعليقات التي أكدت على حمل دينا من الهضبة، رغم عدم إعلانه زواجهما، في ظل بطنها المنتفخ ووزنها الزائد بشكل ملحوظ.

وكتبت زوزة محمد: “شكلها حامل”، وأضافت إيمان ساخرة: “يا لهوي إنتي حامل من عموري البيبي ده لازم ينزل”.

وعلقت ميرا: “دينا حامل”، بينما باركت ماجي للهضبة قائلة: “مبروك يا عمرو”، في حين كتبت هدير: “شكله هيجبلنا هضبة صغنن”.

وتأتي هذه الصورة، لتؤكد تخلي عمرو دياب عن حذره التام أثناء تواجده مع دينا، وذلك بعد ظهوره منذ أيام في أحد مطارات لندن، وهو يحاول التخفي أمام الكاميرات، وكانت برفقته الفنانة الشابة.

يذكر أن عمرو دياب كان قد قدم دينا الشربيني في إحدى حفلاته الغنائية مؤخرًا، حيث استضافها على المسرح وقام بأداء أغنية “برج الحوت”، وأهداها لها.