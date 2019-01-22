لأول مرة منذ سنوات.. ناصر القصبي وعبدالله السدحان في عمل مشترك (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن عمل جديد يجمع النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، عبر قناة “إم بي سي”، التي تبث من دبي بالإمارات.

وظهر القصبي والسدحان معا خلال مؤتمر صحفي لآل الشيخ أعلن خلاله مشاريع الهيئة الترفيهية خلال العام الجاري.

وظل رفيقا مسلسل “طاش ما طاش” الشهيران على كرسيين متلاصقين بين الجمهور طوال الحفل الذي حضره نجوم الفن، والإعلام، ورجال أعمال، من عدة دول عربية.

ورغم أن السدحان والقصبي لم يؤكدا موافقتهما على العمل المشترك الذي ينوي “آل الشيخ” أن يعملا فيه جنبًا إلى جنب، إلا أن التصفيقات وصيحات الجمهور حثّتهما على اتخاذ القرار.

وخاطب “آل الشيخ” رئيس مجلس إدارة مجموعة “إم بي سي” الحاضر في الحفل وليد الإبراهيم، لطلب الموافقة على العمل المشترك، ليعلن أن هيئة الترفيه تعمل على الموضوع.

وظهر خلاف وقطيعة بين النجمين السعوديين الكوميديين قبل أكثر من 4 أعوام، وتمحور في البداية حول شركة “هدف” للإنتاج الفني التي يمتلكانها مناصفة، قبل أن يصل الأمر إلى حد تبادل التصريحات الإعلامية المثيرة، التي عكست تأزم العلاقة بينهما، وأكدها توقف مسلسل “طاش ما طاش” وظهور القصبي بمفرده في مسلسل “سيلفي”.

وبدا النجمان وقد تجاوزا الخلاف بينهما على الصعيد الشخصي عندما ظهرا سوية قبل عامين، إذ شارك “السدحان” في عزاء “القصبي” بوفاة والده، لكن تلك المصالحة لم تمتد -على ما يبدو- إلى حد عودتهما إلى العمل سويةً.