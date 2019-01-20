شاهد.. الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو الجريء

تسببت تصريحات الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن رفضها الزواج من رجل سعودي حتى لو أعطى لها مهرًا ضخمًا في إثارة غضب نشطاء المملكة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت روان – في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي- وهي تسير مع صديقة لها والتي تطرح عليها تساؤل إن كانت توافق على الخطبة من رجل سعودي في حال أعطاها 900 ألف مهر، ولكنها أجابت بأنها لن توافق.

وعادت الفاشينيستا الكويتية وأكدت أنها الأهم بالنسبة لها الرجل وليس جنسيته، كما أن الأموال لا تفرق معها والأهم الشخص الذي سترتبط به.

وهاجم عدد كبير من النشطاء السعوديين روان بن حسين بسبب تصريحاتها، إذ رد عليها ناشط قائلًا: “ما يتشرف سعودي ياخذك يا قلبي”.

وأضاف ناشط آخر: “واضح تتمنون السعودي ولا ليش بذات قالت سعودي مسكينة تتمنى والله”.

وعلقت إحدى الناشطات على الفيديو: “سوى مقدمات لأنها تدري إن ما في سعودي بيخطبها”.

وكانت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين فاجأت منذ فترة جمهورها بتصرف غريب وجريء، وهو قيامها بعرض الزواج على مطرب الراب الأمريكي كويغو.

جاء ذلك بنشرها صورة في “إنستغرام”، وهي تعرض الزواج على هذا المطرب، أثناء قيامه بعمل بث مباشر مع متابعيه قائلة “تتزوجني؟”.

وسبق أن ردت روان بن حسين على سؤال أحد متابعيها، عبر تطبيق “سناب شات”، حول تفضيلها الزواج من رجل عربي أم أجنبي قائلة: “أنا لا أستطيع اختيار قدري، ولكن إن كان الاختيار بيدي أفضل الزواج من رجل أجنبي”.