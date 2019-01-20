شاهد.. ظهور جديد لسوزان مبارك بصحبة شقيقها في حفل زفاف

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لسوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، زعم كثيرون أنها من آخر ظهور لها بإحدى حفلات الزفاف.

وظهرت سوزان بشكل أنيق في حفل الزفاف، بصحبة شقيقها منير ثابت، وبجوارها بعض الأشخاص، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها.

جاء ظهور “سيدة مصر الأولى سابقًا” بعد أسابيع من صورة تم تداولها لها وهي جالسة في أحد المقاهي الشهيرة، وتظهر عليها علامات التقدم في السن بشكل لافت.

هذا ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من حداثة الصورة المتداولة.

يذكر أن سوزان كانت مهتمة بحقوق المرأة المصرية، إبان فترة تولي حسني مبارك منصب رئيس الجمهورية، كما أقامت عدة أنشطة ومشروعات في مجال حقوق الطفل، بالإضافة إلى مساهمات أخرى بارزة في المجتمع.

وفي سياق منفصل، بدأت محكمة جنايات القاهرة السبت استكمال جلسة إعادة محاكمة نجلي سوزان مبارك، “علاء وجمال” في قضية “التلاعب بالبورصة”، حيث طالبت النيابة العامة بمصادرة أموال علاء وجمال مبارك الموجودة في قبرص.