تامر حسني يكشف حقيقة الإعلان المتداول لفيلم “البدلة 2”

نفى الفنان تامر حسني صحة ما تردد حول بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم البدلة، مؤكدًا أنه لم يتفق عليه بشكل رسمي حتى الآن.

وقال النجم المصري – في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”- إن هناك صفحة تم إنشاؤها باسم “البدلة 2” وقامت بتحميل إعلان للفيلم وتم الإشارة إلى أنه سيتم عرضه عام 2020 وهو أمر غير صحيح بالمرة.

وكتب تامر: “توضيح …في صفحة اسمها البدلة ٢ منزلة إعلان للبدلة ٢ وكاتبين (٢٠٢٠) الحقيقة إن مفيش بدلة ٢ لسة ماتفقناش عليه رسمي لا أنا ولا أي بطل ولا الشركة المنتجة من الأصل”.

وتابع: “مش عارف بيكتبوا كده ليه لأن الفكرة مش أكيدة أصلًا…وأي أخبار جديدة اتأكدوا منها من صفحتي”.

وكان الفنان تامر حسني أعلن في نوفمبر الماضي تحقيق فيلمه “البدلة” الذي طرح بدور العرض في عيد الأضحي الماضي 60 مليون جنيه مصري إيرادات، مؤكدًا أنه أعلى رقم حققه فيلم بتاريخ السينما المصرية.

وأضاف في منشور عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “مساء الورد على أغلى ناس …. في الحقيقة مش بحب أتكلم عن أرقام إيرادات افلامي بس سامحوني المرة دي مضطر أتكلم وبتكلم وأنا فرحان من كل قلبي .. النهاردة فيلم البدلة حقق رقم استثنائي أول مرة يحصل حقق أعلى رقم في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها فكان لازم أفرح ونفرح مع بعض”.