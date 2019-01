غضب بالكويت بعد تدافع فتيات عند أقدام عهود العنزي للحصول على “أحمر شفاه” (فيديو)

View this post on Instagram

???????????????????? وأخيراَ وصلت!!! حمرتي مع ماك متوفرة الآن في محلات ماك في الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر ولبنان والأردن و أونلاين في الإمارات! شوفوا الرابط بالبايو! منو بيكون موجود اليوم الإيڤنت؟ راح أكون في الآڤنيوز الساعة ٨! . The wait is finally over!!! My lipstick #MACxAhood is now available in all MAC stores in UAE, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Lebanon, Jordan, and online in UAE! Check the link in my bio Who’s coming to my event in Kuwait tonight? Avenues Phase 2 at 8pm! See you there! . #macxahood . @maccosmeticsmiddleeast @maccosmetics