محمد ثروت يكشف لـ “إرم نيوز” أعماله الفنية الجديدة (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري محمد ثروت عن سعادته للمشاركة في فيلم كوميدي مثل “ساعة رضا” يضم العديد من نجوم الكوميديا، موضحًا أن الفيلم ليس أول بطولة له، إذ قدم من قبل مع الفنان أحمد فتحي فيلمًا بعنوان “عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره”.

وقال ثروت، في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز”: إن الفيلم من نوعية الأفلام الكوميدية الهادفة التي تحتوي على موضوع يقدم للجمهور، متمنيًا أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وعن أعماله الفنية في العام الجديد، قال محمد ثروت إن 2019 “وش السعد” عليه لمشاركته في العديد من الأعمال، حيث يشارك الفنان محمد هنيدي في مسرحيته “3 أيام في الساحل”، ويحل ضيف شرف في فيلم الفنان محمد سعد الجديد، ويشارك الفنان رامز جلال في فيلمه “سبع البرمبة”، موضحًا عدم مشاركته مع الفنان أحمد آدم في فيلمه الجديد “قرمط بيترقمط”.