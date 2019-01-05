الفنانان السعوديان حمزة هوساوي وأسيل عمران يطربان رونالدو في دبي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر تفاعل نجم كرة القدم البرازيلي كريستيانو رونالدو مع أداء غنائي لفنانين سعوديين، هما حمزة هوساوي وأسيل عمران، شقيقة الإعلامية لجين عمران.

وتعود المقاطع المتداولة إلى حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في نسختها الثالثة عشر، على هامش المؤتمر الدولي للرياضة في دبي، والتي فاز فيها رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وكان لافتًا أداء الفنانين السعوديين، حيث أدى حمزة هوساوي أغنية غربية تفاعل معها رونالدو بوضوح، بينما غنت أسيل أغاني عربية.

اسيل عمران جابت راس رونالدو ???????? https://t.co/SA6ljswkXZ — Nawaf. (@n2waf77) January 5, 2019

حمزه هوساوي و اسيل عمران غنوا ماش اب Treasure و كان عنا طاحون ????

و كريستيانو طربان pic.twitter.com/I5ci2J0P4r — ِ (@onlyAzez) January 4, 2019

وحمزة هوساوي فنان موهوب ذاع صيته بعد أن حقق لقب برنامج اكتشاف المواهب ذا إكس فاكتور عام 2015.

وعلق المغرد السعودي تركي الحمد: “مجتمعنا مليء بالمواهب.. فنية وأدبية وعلمية، لم يمنعها من الظهور إلا أبواب كانت موصدة.. فالحمد لله على عهد الانفتاح”.