غادة عادل تعود لمجدي الهواري بعد انفصال لـ”عام ونصف” (صورة)

عادت الفنانة المصرية غادة عادل، لزوجها المنتج والمخرج مجدي الهواري، لكن لم يتم الاتفاق بينهما على شروط الحياة الجديدة التي ستجمع بينهما بعد الطلاق الذي وقع منذ عام ونصف العام، وفق مصدر مقرب منها.

وقال المصدر لـ “إرم نيوز” إن غادة والهواري بالفعل عادا إلى بعضهما مرة أخرى، خشية أن يؤثر انفصالهما على أولادهما، بالإضافة إلى وجود قصة حب بينهما تصل للعقد الثاني.

وكان الهواري قد التقط صورة مع غادة عادل منذ عدة أسابيع ونشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ثم عاد ونشر اليوم الجمعة صورة أخرى تجمعه بغادة وهي تزوره في مسرح كايرو شو، والمفترض أن يعرض عليه مسرحية “3 أيام في الساحل”، للنجم محمد هنيدي، حيث ينطلق العرض يوم 10 كانون الثاني/يناير الجاري.

يذكر أن غادة عادل تخطّت أزمة الإعلان عن طلاقها، خلال الأشهر الماضية، عن طريق الخضوع لجلسات تصوير متتالية، ونشرت صورها عبر صفحاتها الشخصية.