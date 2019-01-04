مونيا الكويتية لـ”فجر السعيد” بعد تصريحها عن إسرائيل: “أكون رقاصة ولا خاينة مثلك”

هاجمت الفنانة مونيا الكويتية مواطنتها الإعلامية فجر السعيد، بعد تغريدات للأخيرة عبر حسابها في موقع “تويتر”، تدعو فيها للتطبيع مع إسرائيل واستثمار رؤوس الأموال العربية فيها.

وقالت مونيا منتقدة “السعيد”: “أكون استعراضية وراقصة ولا إني يقال عني خاينة للعروبة والإسلام، قتلة الأنبياء (..) وأنا أطالبج باعتذار رسمي عما بدر منك بالسوشال ميديا وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أي شخص أرعن إحنا مالنا ذنب في رأيه، تقدم للعالم الإسلامي بالاعتذار نحن لن نضع أيدينا بقتلة الأطفال والرسل والأنبياء”.

وواجهت فجر السعيد انتقادات حادة من كويتيين وعرب إثر دعوتها للتطبيع مع إسرائيل، قبل أيام، حيث كتبت: “بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019. وبما إني من عشاق الأرقام الفردية أتوقعها سنة خير علي وعلى المحيطين فيني… وبهذه المناسبة السعيدة أحب أقولكم بأني أؤيد وبشدة التطبيع مع دولة إسرائيل والانفتاح التجاري عليها والاستثمار برؤوس أموال خليجية”.

بمناسبة حلول السنه الميلاديه الجديده 2019. وبما إني من عشاق الأرقام الفرديه أتوقعها سنة خير علي وعلى المحيطين فيني … وبهذه المناسبه السعيده أحب أقولكم بأني أؤيد وبشده التطبيع مع دولة #إسرائيل والإنفتاح التجاري عليها والإستثمار برؤوس اموال خليجيه — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) December 31, 2018

ولم تكتف الإعلامية الكويتية بذلك، بل قامت بكتابة ذات التغريدة باللغة العبرية.

אני אוהד של מספרים בודדים, אני מצפה לשנה החדשה 2019. זהו אירוע שמח, אני רוצה לומר שאני תומך בנורמליזציה של היחסים עם מדינת ישראל והפתיחות המסחרית שלה, ואת ההשקעה של ההון הערבי להשקעה ותיירות. כיפת הסלע והכנסייה — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) December 31, 2018

وفي الوقت الذي تعرضت فيه فجر السعيد لسخط عربي، وجه حساب “إسرائيل بالعربية” شكره للإعلامية الكويتية، معبرًا عن امتنانه لموقفها “المشرف”، وفق تعبيره، وهي التغريدة التي عاودت فجر نشرها في إصرار منها على رأيها.