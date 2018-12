راكعًا على ركبتيه.. مدرب مايا نعمة يفاجئها بخاتم الزواج (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @charbelcak @maya_nehme . . لم يكن احتفال المطربة اللبنانية مايا نعمة بأعياد الميلاد، عاديًا، بل تحول إلى احتفالين، الأول بالكريسماس والثاني بخطوبتها. . فاجأ المدرب الرياضي شربل أبو خطار حبيبته نجمة ستار أكاديمي مايا نعمة، بتقديمه خاتم الزواج بشكل رسمي أمام الجميع، حيث جلس راكعًا على ركبتيه ممسكًا بالخاتم. . ونشرت مايا نعمة صورة من الخطوبة، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” وأرفقتها بتعليق: “لا يوجد عيد ميلاد أفضل من هذا”، وبدوره نشر أبوخطار فيديو وعلق عليه: “قالت نعم”. . . #إرم_نيوز #مايا_نعمة #مطربة_لبنانية #أعياد_الميلاد #كريسماس #لبنان #شربل_أبوخطار #عيد_ميلاد #فنانة #فن #مشاهير