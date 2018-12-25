راكعًا على ركبتيه.. مدرب مايا نعمة يفاجئها بخاتم الزواج (فيديو)

لم يكن احتفال المطربة اللبنانية مايا نعمة بأعياد الميلاد، عاديًا، بل تحول إلى احتفالين، الأول بالكريسماس والثاني بخطوبتها.

فاجأ المدرب الرياضي شربل أبو خطار حبيبته نجمة ستار أكاديمي مايا نعمة، بتقديمه خاتم الزواج بشكل رسمي أمام الجميع، حيث جلس راكعًا على ركبتيه ممسكًا بالخاتم.

ونشرت مايا نعمة صورة من الخطوبة، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” وأرفقتها بتعليق: “لا يوجد عيد ميلاد أفضل من هذا”، وبدوره نشر أبوخطار فيديو وعلّق عليه: “قالت نعم”.

مايا ترتبط بمدربها الرياضي منذ أكثر من عام، وكثيرًا ما يتم سؤالهما حول موعد الزفاف ولكنهما لا يجيبان على الرغم من تأكيد علاقتهما من خلال ظهورهما المتكرر.

يذكر أن مايا نعمة كانت قد فاجأت متابعيها عام 2017 بخبر طلاقها من زوجها الأول الموزع الموسيقي وليد المسيح بعد زواج دام 7 سنوات.