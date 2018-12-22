مصر.. نجوم الفن يكشفون عن أعمالهم الجديدة في 2019 (فيديو)

أنهى الفنان المصري بيومي فؤاد، تصوير فيلمه الجديد “نادي الرجال السري” بطولة النجم كريم عبدالعزيز.

ويشارك في بطولة فيلم آخر بعنوان “سبع البرومبة” مع الفنان رامز جلال، وفي المسرح يقدم مع الكوميديان محمد هنيدي مسرحية “3 أيام في الساحل”، وستعرض يوم 10 كانون الثاني/يناير المقبل.

نسرين أمين ترد على منتقديها

دافعت الفنانة المصرية نسرين أمين عن نفسها أمام منتقديها؛ بسبب كثرة جلسات التصوير التي تخضع لها، مؤكدة أنها لم تظهر بطنها في آخر جلسة، لكنها ستحرص على إظهاره في صورها الجديدة، كما نفت ما تردد عن تدخلها لاستبعاد ياسمين صبري من فيلم “ولاد رزق 2” المقرر طرحه في 2019.

نجوى فؤاد: لن أعود للرقص

أبدت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، رفضها التام للعودة من جديد للرقص على غرار زميلتها ومواطنتها المصرية فيفي عبده، مؤكدة أنها تركز حاليًا على التمثيل فقط، كما أبدت إعجابها بمسلسل “كإنه امبارح” ووصفته بأنه من أفضل الأعمال الدرامية في مصر.

محمد عباس.. و5 أغان

قال المطرب المصري الشاب محمد عباس، إنه راض عن دوره في مسلسل “حكايات بنات”، خاصة أنه يعشق التمثيل، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم أعمال جديدة، كما كشف عن انتهائه من تسجيل 5 أغان بألبومه الجديد المقرر طرحه في صيف 2019.

رانيا محمود ياسين: ظلمت بسبب والدي

قالت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، إنها تتمنى العمل مع زوجها الفنان محمد رياض، مشيرة إلى مشاركتها في مسرحية جديدة تعرض على المسرح القومي، وفيلم يحمل اسم “كافيه” للمخرج أحمد نور.

وأكدت رانيا على تعرضها للظلم بشأن التواجد في الدراما الرمضانية؛ لأنها ابنة الفنان الكبير محمود ياسين.

أحمد حاتم.. و”التاريخ السري لكوثر”

وبدوره، كشف الفنان المصري الشاب أحمد حاتم عن تجسيده دورًا رومانسيًا في فيلمه الجديد “قصة حب”، كما يستعد لطرح فيلمين جديدين في 2019، هما “الكنز” و”التاريخ السري لكوثر”.

وكشف عن أمنيته التمثيل أمام الفنانة منى زكي، والنجمة المعتزلة حنان ترك.

وليد منصور.. في انتظار الجزء الثاني “البدلة”

قال المنتج المصري وليد منصور، إنه تعاقد مع الفنانة اللبنانية نور ومواطنتها نيكول سابا لمشاركة الكوميديان أكرم حسني في فيلم “الأوضة الضلمة الصغيرة”، مؤكدًا أن فيلم “كازابلانكا” للنجم أمير كرارة سيحمل مفاجآت للجمهور.

وأعرب عن سعادته بتسجيل فيلم “البدلة” أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، ويسعى لاستغلال هذا النجاح في الجزء الثاني من العمل.