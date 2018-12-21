بالفيديو.. محمد عبده يحيى حفلًا فنيًا على مسرح المرايا الجديد في السعودية

أحيا الفنان السعودي محمد عبده، مساء الجمعة، حفلاً فنياً في محافظة العلا شمال المملكة، وذلك على مسرح جديد يحمل اسم “مسرح المرايا”، نسبة لمرايا عملاقة تم نصبها في المكان.

ووقف “أبو نوره” كما يحلو لعشاقه في السعودية مناداته، على خشبة المسرح الجديد، ليغني عددًا من أشهر أغنياته أمام جمهور الحفل مثل “الأماكن” و “بنت النور”.

وتابع عدد كبير من عشاق النجم السعودي، أغاني فنانهم المفضل عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تم فيها تداول مقاطع من الحفل الفني الأول من نوعه في المكان التراثي القديم.

وحفل الفنان السعودي المخضرم، هو الأول ضمن سلسلة حفلات فنية أخرى سيحييها فنانون عالميون على المسرح ذاته ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي والتراثي.

وتقام النسخة الأولى من المهرجان في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وستمتد فعاليات المهرجان من يوم أمس الخميس 20 ديسمبر/ كانون الأول، وحتى 9 فبراير/ شباط المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وستقام الحفلات الفنية في نهاية كل أسبوع على مسرح “مرايا”، ومن المقرر أن يشارك فيها ماجدة الرومي وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت وعازف البيانو الصيني، لانج لانج ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والموسيقار العالمي ياني.