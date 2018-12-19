ملاك الكويتية تدافع عن عبودكا (فيديو)

شنَّت الفنانة ملاك الكويتية هجومًا على منتقدي مواطنها نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله الجاسر، الشهير بـ”عبودكا”، معتبرة أن “الوسط الفني غير مسؤول عن الآخرين”، وأن لا أحد من الفنانين مضطر أن يكون مثالًا لأحد.

وقالت عبر مقطع فيديو بثَّته على حسابها في “سناب شات”، إنه لا أحد يحق له محاسبة فنان بحجة أنه مثال له، وأن الأفضل أن يشنوا حملاتهم على الفاسدين الحقيقيين، بدلًا من ملاحقة الفنانين بحجة أنهم قدوة.

وفي معرض دفاعها عن الوسط الفني، تحدَّثت عن مهاجمة أحد مشاهير السناب شات وفاشنيستا، مستنكرة أحكام الناس عليهما: “الموضوع الضجة الي صايرة هاليومين وثنين من سناب المشاهير وحدة واحد، واحد كويتي قالوا ما يمثل الكويت الثانية مقيمة بالكويت، وقالوا ماتمثل الشعب الكويتي، زين الكويت فيها مقيمين كثير، شي طبيعي نتاثر فيهن ويتاثروا فينا، صار الواحد يخاف يقول رايه، يسوون عليه حملات ويسوون تحقيق، علشان بعض الناس”.

وانتقدت ملاك الكويتية، الحملات ضد المشاهير: “هذا ما يمثل الشعب الكويتي، طبعًا بعض علشان ما طيح طيحة هذا الواحد، انت مين تقول حتى تقول ما يمثل الشعب الكويتي؟ مين اللي قلكن احنا نمثل شعب احد؟ مين اللي قلكن احنا قدوة أحد؟ نفس الوقت تقولون ماريد اختي وبنتي تكون ممثلة او فاشنيستا، وبنفس الوقت تبونا قدوة، انت شو تبون بالضبط؟ طبعا أقول البعض”.

ودافعت عن “عبودكا” بقوة، مبينة أنها ستدافع عن أي أحد من الوسط الفني بحكم الزمالة، ومبررة أن “عبودكا” لم يقل شيئًا مسيئًا: “لما اتكلم الريال وقال ويمكن خانه التعبير ان مافيه وحده الا واختلطت بريال، باي مكان لابد إنها احتكت وتعاملت ويا ريال، لا انت شلون تتكلم على بناتنا، اذا انت تحتك بالبنات والفاشنستات ترا مو كل بناتنا نفسهم، بقلكم شي رئيسة الدولة تحتك ويا الشعب والناس، هل هذا معناته مو زينة، الوزيرة بعد زملاءها شباب ورياييل، خير؟ خير؟ اذا انت واثق من نفسك ما يعورك الكلام، اذا انت تعرف اهلك عدل ما يعورك الكلام؟ ولا يمكن لان مسك الكلام، شوي تعورت صح؟ حسبته بطريقة ثانية. احنا مانسمح حق لأي كان يغالط عالوسط الفني، كل المجتمعات فيها الزين والشين، والوسط الفني فيه الزين والشين، انا مو زينة انا شينة، فيه رب يحاسبني، انت مالك شغل. كل ما هب ودب جاي يغلط عالوسط الفني، حتى لو بينا خلافات حنا ما نرضى على بعض، متل ماانتوا ماترضون على بعض، لا تجون تقولون فلانة قدوة وفلان قدوة، وبنفس الوقت تعلمون عيالكم تسبون ها القدوة، ما حد طلب منكم تسووه قدوة، وانتوا بكيفكم سوتوه قدوة وبكيفكم تابعتوه”.

وأثار عبودكا جدلًا واسعًا عقب مقطع فيديو له يتحدث فيه عن “علاقات المرأة قبل الزواج”، والذي اعتبره ناشطون “طعنًا في الأعراض”، وانتهى بتقديم شكاوى ضدّه من قبل محامين.