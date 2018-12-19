الفنانة أمل عباس في أول ظهور لها بعد العلاج: أحلام تكفلت بمصاريف سفري وإقامتي (فيديو)

تحدثت الفنانة الكويتية أمل عباس عن الفنانين الذين وقفوا إلى جوارها في أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، موضحة أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت في مقدمة هؤلاء الفنانين الذين مدوا لها يد العون.

وأطلت أمل على جمهورها جالسة على كرسي متحرك، في أول ظهور تليفزيوني لها بعد رحلة علاجها، معلقة :”والله ما قصرت الفنانة أحلام الشامسي، كتر الله خيرها وعطاها العافية واتكفلت بمصاريف السفر والإقامة في الفندق”.

وأضافت :”وغيرها الكثير من الفنانين الذين وقفوا معي مثل الفنانة حياة الفهد وهدى حسين وهيا الشعيبي والهام الفضالة.. والفنانين اللي ماقدرو يساعدوني انا عذراهم”.

وسبق وأن ناشدت الفنانة أمل عباس جمهورها لطلب مساعدتها ماديًا، حتى تتمكن من إجراء عملية قسطرة في القلب.

وقالت أمل في مقطع فيديو : “أطالب جمهوري بأن يقف وقفة سولي قسطرة عشان الكبد.. والحين مطلوب مني قسطرة عشان القلب ومطلوب مني مبلغ مو قادرة أدفعه”.

وتابعت حديثها وهي تبكي: “جمهوري الكريم تكفون لاتقصرون معي.. أنا لكم ومنكم وبنيتكم لا تقصرون معي تكفون.. طلبتكم ما إلي غير الله وأنتم”.