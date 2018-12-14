ماذا قال الفنان حسين الجسمي عن لقائه بابا الفاتيكان؟

أكد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أنه نقل رسالة سلام ومحبة إلى بابا الفاتيكان، وذلك خلال لقاء تم بينهما على هامش مشاركة الجسمي في حفل أعياد الميلاد بالفاتيكان.

ونشر الجسمي في حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو للحظة مصافحته البابا فرانسيس، وعلق عليه قائلًا: “محبة وسلام وتسامح الأديان والشعوب كانت رسالتي اليوم ممثلًا ثقافتي وبيئتي ودولتي وعروبتي التى نقلتها بتواجدي بالفاتيكان وأمام البابا فرانسيس حاملًا معي فكر ورؤية زايد والإمارات إلى شعوب العالم ودياناتها”.

وسبق أن أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشاركته في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي في الفاتيكان، مساء الـ15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، ليصبح أول مطرب عربي يشارك في هذا الحدث.

وتأتي مشاركة الجسمي في الحفل برفقة فرقة الأوركسترا الكبرى، تحت إدارة المايسترو العالمي ريناتو سيريو، وسيتم تسجيل الحفل وعرضه ليلة الكريسماس من خلال القناة الإيطالية الخامسة، وعبر قنوات Mediaset في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن الإمارات تستعد لزيارة تاريخية من البابا فرانسيس، هي الأولى لدولة خليجية والسابعة لدولة مسلمة.