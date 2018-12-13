المغربية إيمان أوبو ضمن لجنة تحكيم ملكة جمال الكون 2019

تم الكشف عن لائحة الأسماء المكونة للجنة حكم ملكة جمال الكون 2019 التي ستستضيفها تايلاند يوم 16 ديسمبر الجاري ،وبينهم المغربية إيمان اوبو ، ملكة جمال نيويورك لسنة 2015.

الجميلة إيمان في الـ 28،و هي سيدة أعمال، حاصلة على شهادة في علم الأحياء والكيمياء الحيوية، إلى جانب ماستر في الهندسة الطبية الحيوية.

اشتغلت كعالمة باحثة حول السرطان ، كما قادت عددا من البعثات الطبية في البلدان النامية ، وهي عضو مجلس إدارة “Mission To Heal”، وكالة رحلات طبية عالمية غير ربحية،تعمل على علاج الأشخاص الذين لا يحصلون على خدمات كافية ،وتدرب الممارسين المحليين في المناطق النائية.

وقد عبرت “ايمان اوبو” في تغريدة على تويتر عن فخرها وسعادتها الكبيرة ، لأنه تم اختيارها لتكون إلى جانب سيدات مشهورات في عالم الجمال.

وتتكون اللجنة إضافة إلى إيمان من 7 سيدات جميلات ، لهن مكانة قوية في عالم الأعمال و الجمال و الأدب و الفن،هن :الأمريكية التايلندية الأصل بول سيمون ملكة جمال الكون 1988 ، و جاناي ام انغرام ، ملكة جمال نيو جيرسي 2004 ،وميشيل ماكلين ممثلة وكاتبة وعارضة أزياء ناميبية ، وملكة جمال الكون 1992 ،ومونيك لويلييه ، مصممة أزياء أمريكية فيليبينية ،وراشيل سينغسن ميشيل مدير عام شركتي Platinum Skies Aviationو FinT ، وليليان جيل فاليتا مؤسسة ومديرة شركة مواد التجميل Cien +.

وستنطلق المنافسة التمهيدية ابتداء من الخميس 13 ديسمبر2018، وتحتكر نقلها على المباشر قناة “فوكس تي في” التركية و الموقع الرسمي للمسابقة.