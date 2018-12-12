وفاة الممثل الأردني يوسف يوسف في أمريكا بعد صراع مع المرض

تَوفَّى الممثل الأردني يوسف يوسف، اليوم الأربعاء في ولاية “أوهايو” الأمريكية عن عمر یناھز 73 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونعى وزیر الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان، الفنان الراحل، الذي كانت له مساھمة واضحة في الحركة الفنیة الأردنیة من خلال عدد من الأعمال المسرحية والدرامية.

كما نعى نقیب الفنانین الأردنیین السابق ساري الأسعد، الفنان الراحل على صفحته الشخصیة على “فیس بوك” وكتب: ” ببالغ الحزن والأسى أنعى الزمیل الفنان یوسف یوسف، الذي انتقل إلى الرفیق الأعلى، تغمَّده الله بواسع رحمته وأسكنة فسیح جناته، وألھم ذويه ومحبيه وزملائي الفنانین الصبر والسلوان! وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولد الفنان الراحل في مدینة “خانیونس” الفلسطینیة عام 1946، وھو عضو نقابة الفنانین الأردنیین، وكانت بدایاته الفنیة من خلال فرقة الفنون الشعبیة الأردنیة.

وشارك يوسف في مسرحیة “برجاس” الغنائیة كممثل، وفي العدید من المسلسلات، أبرزھا: “الھاربة”، و “لمن یغرد العندلیب”، و”رمال بین الأصابع” و”ھبوب الریح”، و”شو ھالحكي”، ومسلسل “الطریق الوعر”، وفي مسرحیات منھا: “مقھى العقلاء”، و”عریس لبنت السلطان”، و”الخطوبة”، و”اللعبة”، و”عمارة العلالي”، و”قحطان والبعیر” و”ھمومنا الجمیلة جدًّا”ً.

كما شارك في دوبلاج عدد من الشخصيات الكرتونية منها الكابتن ماجد الجزء الأول بدور “رعد”، ولبنى السريعة بدور فارس والد لبنى، ومغامرات نيلز، والنمله فيردي الجزء الأول، والتنين الصغير.