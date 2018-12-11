صالح الراشد: أنا أهم مذيع في الكويت ولم أحرّض الفتيات على خلع الحجاب (فيديو)

نفى الإعلامي العراقي صالح الراشد ما تردد حول أنه يحرّض الفتيات علي خلع الحجاب.

وكان الراشد قال إن “جمهوره سأله عن مواصفات فتاة أحلامه، وإن كان يريدها محجبة أم لا، فكان رده: لا أريدها محجبة” ما دفع البعض لترديد هذا الكلام.

وأكد الراشد في مقابلة صحافية ببرنامج “ع السيف” على قناة “ATV” الكويتية، أنه “لم يدع الفتيات لخلع الحجاب، إلا لو كن يردن الارتباط به”، مضيفًا أنه “يرفض الزواج التقليدي، ويتمنى أن يعيش قصة حب”.

واعتبر أنه “أهم مذيع في الكويت في الوقت الحالي”، موضحًا أن تصريحه هذا “لا يعني التقليل من شأن أي مذيع آخر؛ لكنه يرى نفسه الأفضل، ولا يحتاج لأحد أن يقول له ذلك”، على حد قوله.

وأضاف أن “تقييمه لنفسه نابع بالأساس من رأي الجمهور فيه الذي يصله باستمرار”.

وأشار إلى أن “بعض الفنانين والنجوم عندما يسألون هل يرون أنفسهم الأفضل يرفضون الرد ويقولون إنهم يتركون التقييم للجمهور، لكن هذا لا يعجبني”.

واعترف الراشد أنه “أخطأ بحق الفاشينيستا الكويتية نهي نبيل في بداية خلافهما”، لافتًا إلى أنه “بمجرد ما أدلى برأي بسيط عنها، ودون أن يذكر اسمها، وجد رد فعل سلبي للغاية من أحد أفراد أسرتها؛ ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضدهما”.

وأكد أنه “ربح القضية ضدهما بعدما تم تضخيم الموضوع للغاية من جانبهما”، مشيرًا إلى أن علاقته بها في الوقت الحالي “خالية من المشاكل”.