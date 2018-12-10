وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

توفي الفنان المصري محمود القلعاوي، مساء اليوم الإثنين، في منزله، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريحات صحفية، أنه سيتم تشييع جنازة الفنان الراحل بعد ظهر الثلاثاء، من مسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي “هليوبليس”.

وأوضح زكي أن النقابة تواصل حاليًا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن، بعد أن تم إخطارهم بالوفاة.

وقدم محمود القلعاوي العديد من العروض المسرحية مع نجمي الكوميديا محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، منها “أولاد دراكولا”، و”عبده يتحدى رامبو”، و”الجوكر”، و”واحد لمون والتاني مجنون”.