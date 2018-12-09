هجوم حاد على الفنانة وعد عقب احتضانها أحمد قصير الفائز بلقب “نجم السعودية” (فيديو)

تعرضت الفنانة السعودية وعد، لحملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب احتضانها بشدة الفائز بلقب برنامج اكتشاف المواهب “نجم السعودية” أحمد قصيري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتضان وعد المتسابق السعودي، حيث تشارك الفنانة كعضو لجنة تحكيم في البرنامج، إلى جانب عبادي الجوهر والملحن ممدوح سيف.

وأظهر الفيديو لحظة احتضان وعد للمتسابق بعد إعلان فوزه باللقب، تعبيرًا عن فرحتها ولتهنئته بالفوز، في تصرف أحدث حالة من الغضب بين النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة وعد، وكتبوا تعليقات عبروا فيها عن استيائهم، في المقابل دافع البعض الآخر عن الفنانة السعودية.

يذكر أن أحمد قصيري حقق لقب نجم السعودية بعد منافسة قوية مع هشام مدخلي، أمين فارسي، جوري قطان وهي أصغر متسابقة في البرنامج، وأحيا الحلقة الأخيرة من البرنامج الفنان العراقي ماجد المهندس.