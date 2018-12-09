حسين الجسمي أول فنان عربي يشارك في احتفالات أعياد الميلاد بالفاتيكان

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشاركته في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي في الفاتيكان، مساء الـ15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، ليصبح أول مطرب عربي يشارك في هذا الحدث.

وتأتي مشاركة الجسمي في الحفل برفقة فرقة الأوركسترا الكبرى، تحت إدارة المايسترو العالمي ريناتو سيريو، وسيتم تسجيل الحفل وعرضه ليلة الكريسماس من خلال القناة الإيطالية الخامسة، وعبر قنوات Mediaset في جميع أنحاء العالم.

وفي بيان صدر عن المكتب الإعلامي للجسمي، قال فيه إن هذه المشاركة تأتي “ترسيخَا لقيم التسامح والاعتدال والإنسانية، وبهدف استمرار عملية خلق قنوات للتواصل مع الشعوب كافة، التي تنتهجها دولة الإمارات في سياستها الاجتماعية، ومن أجل حياة كريمة للإنسانية فيها كل معاني الاحترام والمساواة”.

وأضاف البيان،أن موافقة الجسمي على دعوة الفاتيكان للمشاركة في الاحتفالية الخيرية، جاءت “بناء على القيم الأخلاقية والإنسانية التي زرعها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين قيادة وأبناء دولة الإمارات عبر أجيالها منذ نشأة الدولة”.

وحسب المكتب الإعلامي، “سيتم تخصيص ريع الحفل السنوي لأزمة اللاجئين في مدينة أربيل بالعراق وأوغندا بهدف تعزيز معيشتهم، مع التركيز على الأطفال والشباب من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والأنشطة العملية التي تساهم في تعزيز عملية الدخل، التي تعد من العوامل الرئيسة المحددة لمستقبل الأطفال اللاجئين ومستويات معيشتهم”.

ويأتي ذلك بينما تستعد الإمارات لزيارة تاريخية من البابا فرنسيس هي الأولى لدولة خليجية والسابعة لدولة مسلمة.