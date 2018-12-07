الفنانة الكويتية سعاد عبد الله تفوز بجائزة المرأة العربية لعام 2018 (صور)

حازت الفنانة الكويتية الشهيرة سعاد عبد الله على جائزة المرأة العربية لعام 2018، تكريمًا لها إزاء ما قدمته خلال 5 عقود ماضية في الحركة الدرامية الخليجية والعربية.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته مؤسسة المرأة العربية مساء أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الفنانة سعاد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن تكريمها يسجل باسم جميع منتسبي الحركة الثقافية والفنية الكويتية، معربة عن تقديرها للقائمين على الجائزة لاختيارهم لها كأفضل فنانة عربية في مجال التمثيل.

وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم مع نخبة من النساء العربيات المتميزات في عدد من المجالات، مشيرة إلى أن “المرأة العربية أضحت عنصرًا مهمًا ومكملًا لا يمكن الاستغناء عنه”.

بدوره، عبَر السفير الكويتي في بريطانيا خالد الدويسان، الذي شارك في الحفل والتكريم، عن فخره بتكريم الفنانة سعاد، واصفًا إياها “بالنجمة العربية التي يفاخر بها الوطن العربي بأكمله لما قدّمته خلال مسيرتها الفنية الطويلة”.

وتعتبر جائزة المرأة العربية السنوية التي تقام في لندن كل عام من أرفع الجوائز التي تهدف إلى تقدير أدوار السيدات العربيات الاستثنائية في مختلف المجالات.

وبدأت الفنانة سعاد عبد الله مسيرتها الفنية في عمر صغير من خلال العمل في برنامج تلفزيوني إضافة إلى مشاركتها في عدة أعمال مسرحية، إضافة إلى عدة أعمال تلفزيونية منها التراجيدي والكوميدي الذي شكّلت فيه ثنائيًا بارزًا في الوسط الكويتي مع كلٍ من الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنانة حياة الفهد، ومن أبرز أعمالها (خالتي قماشة، القدر المحتوم، أمنا رويحة الجنة).